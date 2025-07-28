В Одессе мужчину, находившегося в розыске ТЦК, пытались «отбить» от полиции: пострадала патрульная

В Одессе во время патрулирования Киевского района полицейские остановили автомобиль Nissan за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель находится в розыске ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Указывается, что требования полицейских мужчина игнорировал и начал сопротивляться, вел себя агрессивно и пытался скрыться.
Местные жители вмешались в конфликт, в результате чего пострадала работница полиции. Ее госпитализировали.
Правонарушителей задержали. Водителя доставили в ТЦК.
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