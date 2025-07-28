Верховный Суд оставил в силе приговор лучанину за распространение взрослого кино с детьми

Распространитель детской порнографии 7 лет будет отбывать наказание в месте лишения свободы.

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Верховный Суд отклонил кассационные жалобы осужденного и его защитника, оставив без изменений приговор Луцкого горрайонного суда Волынской области, которым 67-летний лучанин признан виновным в распространении среди несовершеннолетних изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию, и совершении развратных действий в отношении 15-летней девушки, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Постановлением Ровенского апелляционного этот приговор оставлен без изменений.

Напомним, орган досудебного расследования установил, что осужденный осенью 2020 года используя социальную сеть Instagram и через приложение для смартфонов Viber неоднократно распространял среди несовершеннолетних изображения порнографического характера, содержащие детскую порнографию.

Кроме того, 15-летней лицеистке, которая признана потерпевшей по делу, он передавал пакеты: в одном из них был мобильный телефон с сим-картой, на номер которой пенсионер присылал фотографии с обнаженными детьми, в другом - содержалась интимная игрушка и батарейки к ней.

Во время обыска по месту жительства обвиняемого и в его автомобиле правоохранители изъяли несколько десятков вагинальных стимуляторов, многочисленные флеш-накопители, компьютерную технику, держатели для сим-карт, оптические диски, мобильные телефоны, банковские карты, паспорт гражданина Англии на имя обвиняемого, металлические предметы, похожие на пистолеты различных марок, среди которых и «МР-654К» 4,5 mm и револьвер, печати и дипломы Вашингтонского университета и тому подобное.

Постановлением следственного судьи местного суда на изъятые вещи был наложен арест, а постановлением следователя - они признаны вещественными доказательствами.

В материалах дела, кроме того, содержится заключение судебно-психиатрического эксперта, который указал на определенные психические расстройства у обвиняемого, и отметил, что он не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Обвиняемый ни в местном, ни в апелляционном судах вину не признал, не раскаялся и утверждал, что изображения, содержащие детскую порнографию, посылал потерпевшей и другим несовершеннолетним разработанный им искусственный интеллект (робот) без его ведома и без его контроля.

Суд апелляционной инстанции, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной защитником обвиняемого на приговор местного суда, которым его подзащитный осужден за совершение умышленных уголовных преступлений против общественного порядка и нравственности, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, а также за совершение уголовного преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, пришел к выводу об оставлении этого приговора суда без изменений.

Не согласившись с такими судебными решениями, осужденный и его защитник подали в Верховный Суд кассационные жалобы, просили отменить приговор и постановление, а уголовное производство закрыть на основании п.2 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины (далее в тексте - УПК).

В кассационных жалобах сторона защиты указывала на декриминализацию совершенного осужденным деяния, которое необходимо квалифицировать по ч.1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (далее в тексте - УК), поскольку порнографические изображения получал ее отец и потерпевшая их не видела. Речь шла также о неправильном применении ч.5 ст. 301 УК по признаку повторности, поскольку действия осужденного охватывались единым умыслом. Кроме того, защита считает, что не опровергнута версия осужденного об отправке фотографий разработанным им искусственным интеллектом, а экспертные исследования проведены некомпетентными специалистами.

Против удовлетворения кассационных жалоб выступили прокурор и представитель потерпевшей, просили оставить обжалованные решения без изменений, считая их законными и обоснованными.

Заслушав доклад судьи, объяснения сторон, проверив материалы уголовного производства, обсудив приведенные доводы, Верховный Суд пришел к выводу, что поданные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Осужденный признан виновным в неоднократном распространении изображений, содержащих детскую порнографию. На время происшествия ответственность за это была предусмотрена частями 4 и 5 ст. 301 УК (в редакции до 17 марта 2021 года).

Законом 1256 от 18.02.2021 года Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 301-1, которая предусмотрела уголовную ответственность за такие деяния и ужесточила наказание за них. Одновременно тем же Законом из ст. 301 этого Кодекса исключены части 4 и 5.

Такие изменения в уголовном законодательстве нельзя считать отменой уголовной ответственности за инкриминируемые осужденному действия, поскольку ответственность за них предусмотрена в обеих редакциях УК, а редакционное изменение формулировки состава преступления и его расположение в тексте этого Кодекса не означает декриминализацию инкриминируемых осужденному деяний.

Поскольку в результате упомянутых изменений уголовная ответственность за эти деяния была усилена, суды правильно применили нормы уголовного закона, которые действовали на момент совершения таких преступлений. Такое правоприменение отвечает требованиям ч. 2 ст. 5 УК и практике Верховного Суда.

Поэтому Верховный Суд отклонил доводы кассационных жалоб о декриминализации деяния и наличии оснований для закрытия производства согласно ч. 4 ст. 284 УПК.

Не согласился Верховный Суд и с утверждениями стороны защиты о том, что порнографические предметы в понимании ст. 301 УК должны представлять собой материальные вещи, а не цифровые изображения.

Верховный Суд отметил, что осужденный переслал потерпевшей 8 цифровых изображений, содержащих признаки детской порнографии, что безусловно является предметом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 УК.

Верховный Суд указал, что диспозиция ст. 301 УК, запретив определенные в ней действия с информацией порнографического характера, не ограничивает те разновидности форм, в которых такого рода информация может быть представлена. В ч. 2 ст. 20 Лансаротской конвенции также сосредоточено внимание на содержании информации, которая может быть определен как «детская порнография», без конкретизации формата воплощения такой информации.

Действия осужденного получили правильную правовую квалификацию по признаку повторности по ч. 5 ст. 301 УК, поскольку наличие в действиях осужденного объективной стороны развращения несовершеннолетней в этом деле доказано вне разумного сомнения.

Суды предыдущей инстанции правомерно отклонили версию осужденного о том, что изображения были присланы созданным им искусственным интеллектом (роботом) без его ведома, поскольку они основывали свой вывод о его причастности к преступлениям не только на факте отправки детской порнографии программными средствами, но и на действиях осужденного, который установил место жительства несовершеннолетней, куда неоднократно приезжал и фотографировал дом; владел информацией о заведениях, в которых она училась и тренировалась, передавал ей определенные вещи.

Согласился Верховный Суд и с позицией судов о справедливости назначенного наказания, поскольку при его избрании учтен преклонный возраст и состояние здоровья осужденного, смягчающие и отягчающие обстоятельства наказания. Оценив эти обстоятельства в совокупности, суд назначил осужденному минимальное, из предусмотренных законом, наказание.

Оставляя приговор местного суда и постановление Ровенского апелляционного суда без изменения, Верховный Суд считает, что суд первой инстанции выяснил все предусмотренные ст. 91 УПК обстоятельства, составляющие предмет доказывания и обоснованно признал полученные доказательства достаточными для установления события преступления и виновности осужденного. Ровенский апелляционный суд, в свою очередь, провел рассмотрение в соответствии с требованиями уголовного процессуального закона и согласился с выводом суда первой инстанции, предоставив мотивированные ответы на все доводы, приведенные в апелляционной жалобе защитника, которые преимущественно повторяются в кассационных жалобах стороны защиты. Содержание определения суда апелляционной инстанции соответствует требованиям ст. 419 УПК.

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