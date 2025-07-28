Допускается ли работа по совместительству во время больничного по основному месту работы — ответ Гоструда

Листок нетрудоспособности предоставляется на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности.

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Восточное межрегиональное управление Гоструда объясняет, может ли работник работать на работе по совместительству во время больничного по основному месту работы.

Отмечается, что нельзя. Листок нетрудоспособности выдается исключительно на основании медицинского заключения, подтверждающего, что человек временно не способен выполнять трудовые обязанности.

Раньше мы писали, как правильно оформить замену работника на период отпуска.

Также объяснялся алгоритм осуществления выплаты по больничному совместителю.

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