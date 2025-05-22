В Пенсионном фонде напомнили алгоритм осуществления выплаты по больничному совместителю

Если работник заболел, необходимо, чтобы он обратился к врачу для установления временной нетрудоспособности.

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В Пенсионном фонде Украины напомнили алгоритм осуществления выплаты по больничному совместителю.

Если работник заболел, необходимо, чтобы он обратился к врачу для установления временной нетрудоспособности. После этого врач создает медицинское заключение о временной потере трудоспособности, на основании которого формируется листок нетрудоспособности.

Пенсионный фонд формирует больничный в Электронном реестре и передаёт его работодателям по основному месту работы и по совместительству.

После этого работодатель по основному месту работы формирует заявление-расчет и отправляет его в ПФУ, а работнику выдает справку о среднем заработке за 12 месяцев перед страховым случаем.

Работник передаёт эту справку работодателю по месту работы по совместительству, который после этого может сформировать заявление-расчет.

ПФУ финансирует заявления-расчеты обоим работодателям в течение трёх дней после их получения. После этого работодатели выплачивают помощь по временной нетрудоспособности и отправляют в Пенсионный фонд уведомление о выплате.

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