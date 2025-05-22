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У Пенсійному фонді нагадали алгоритм здійснення виплати за лікарняним суміснику

07:36, 22 травня 2025
Якщо працівник захворів, необхідно, щоб він звернувся до лікаря для встановлення тимчасової непрацездатності.
У Пенсійному фонді нагадали алгоритм здійснення виплати за лікарняним суміснику
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У Пенсійному фонді України нагадали алгоритм здійснення виплати за лікарняним суміснику.

Якщо працівник захворів, необхідно, щоб він звернувся до лікаря для встановлення тимчасової непрацездатності. Після цього лікар створює медичний висновок про тимчасову втрату працездатності, а на підставі нього формується листок непрацездатності.

Пенсійний фонд формує лікарняний в Електронному реєстрі та передає його роботодавцям за основним місцем роботи та за сумісництвом. 

Після цього роботодавець за основним місцем роботи формує заяву-розрахунок та відправляє її до ПФУ, а працівникові надає довідку про середню зарплату за 12 місяців перед страховим випадком.

Працівник передає цю довідку роботодавцю за місцем роботи за сумісництвом, який після цього може сформувати заяву-розрахунок.

ПФУ фінансує заяви-розрахунки обом роботодавцям протягом трьох днів після їх отримання. Після цього роботодавці виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності та надсилають Пенсійному фонду повідомлення про виплату. 

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Пенсійний фонд ПФУ лікарняні

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