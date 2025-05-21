Практика судів
  1. У світі

Microsoft впроваджує функції штучного інтелекту в провідник Windows

14:29, 21 травня 2025
На даний момент Microsoft тестує чотири команди, пов’язані із зображеннями.
Microsoft впроваджує функції штучного інтелекту в провідник Windows
Фото: windowscentral.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Корпорація Microsoft інтегрує в операційну систему Windows 11 нові платні функції штучного інтелекту. Про це повідомило видання The Verge.

У бета-версії Windows 11 з’явилися нові команди для «Провідника» (File Explorer) — вбудованої програми для роботи з документами. Вони викликаються за допомогою натискання правої кнопки миші та дозволяють сортувати й редагувати файли.

Наразі Microsoft тестує чотири команди, пов’язані із зображеннями. Користувачі можуть скористатися контекстним меню, щоб знайти схожі зображення, розмити або стерти фон, видалити об’єкти з фотографії. Для цього не потрібно відкривати конкретний файл — усі дії можна виконувати через «Провідник» і контекстне меню.

Microsoft також планує незабаром протестувати аналогічні дії ШІ для файлів Office, що дозволить користувачам підсумовувати документи, збережені в OneDrive або SharePoint, або швидко створювати списки, згенеровані ШІ з файлів. Ці функції Office із використанням ШІ будуть доступні лише для комерційних підписників Microsoft 365 з ліцензією Copilot.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штучний інтелект Microsoft ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Отримання коштів за кредитним договором третьою особою не свідчить про його неукладення – Верховний Суд

Отримання кредитних коштів не позивачем, а перерахування їх відповідачем на банківську карту третіх осіб не є доказом неукладення чи непідписання вказаного договору.

Військовий омбудсмен вважає, що Військову службу правопорядку час наділити правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність

Фахівці ВСП змогли оперативно і фахово встановити обставини знущання з військовослужбовця – на думку Ольги Решетилової, час наділити Військову службу правопорядку оперативно-розшуковими повноваженнями.

Суб'єктивні переконання особи не виключають складу злочину державної зради – Верховний Суд

Обвинувачений упродовж березня–жовтня 2022 з власної ініціативи налагодив співпрацю з представниками спецслужб РФ.

Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

В той же час, Єврокомісія надала рекомендацію щодо необхідності ввести випадковий розподіл справ між прокурорами у звіті щодо прогресу України за 2024 рік.

Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази

Процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, були знищені апеляційним судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин