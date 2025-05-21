Microsoft впроваджує функції штучного інтелекту в провідник Windows

На даний момент Microsoft тестує чотири команди, пов’язані із зображеннями.

Фото: windowscentral.com

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Корпорація Microsoft інтегрує в операційну систему Windows 11 нові платні функції штучного інтелекту. Про це повідомило видання The Verge.

У бета-версії Windows 11 з’явилися нові команди для «Провідника» (File Explorer) — вбудованої програми для роботи з документами. Вони викликаються за допомогою натискання правої кнопки миші та дозволяють сортувати й редагувати файли.

Наразі Microsoft тестує чотири команди, пов’язані із зображеннями. Користувачі можуть скористатися контекстним меню, щоб знайти схожі зображення, розмити або стерти фон, видалити об’єкти з фотографії. Для цього не потрібно відкривати конкретний файл — усі дії можна виконувати через «Провідник» і контекстне меню.

Microsoft також планує незабаром протестувати аналогічні дії ШІ для файлів Office, що дозволить користувачам підсумовувати документи, збережені в OneDrive або SharePoint, або швидко створювати списки, згенеровані ШІ з файлів. Ці функції Office із використанням ШІ будуть доступні лише для комерційних підписників Microsoft 365 з ліцензією Copilot.

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