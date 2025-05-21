Microsoft внедряет функции искусственного интеллекта в проводник Windows

В данный момент Microsoft тестирует четыре команды, связанные с изображениями.

Фото: windowscentral.com

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Корпорация Microsoft интегрирует в операционную систему Windows 11 новые платные функции искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание The Verge.

В бета-версии Windows 11 появились новые команды для «Проводника» (File Explorer) — встроенной программы для работы с документами. Они вызываются по нажатию правой кнопки мыши и позволяют сортировать и редактировать файлы.

В данный момент Microsoft тестирует четыре команды, связанные с изображениями. Пользователи могут воспользоваться контекстным меню, чтобы найти похожие на искомые картинки, размыть или стереть фон, удалить объекты с фотографией. Для этого не нужно открывать конкретный файл — все действия можно совершать через «Проводник» и контекстное меню.

Microsoft также планирует вскоре протестировать аналогичные действия ИИ для файлов Office, что позволит пользователям суммировать документы, хранящиеся в OneDrive или SharePoint, или быстро создавать списки, сгенерированные ИИ из файлов. Эти действия ИИ Office будут ограничены коммерческими подписчиками Microsoft 365 с лицензией Copilot.

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