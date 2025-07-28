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680 тысяч рапортов за 11 месяцев – Сухопутные войска ВСУ вчетверо опередили другие в использовании Армия+

14:29, 28 июля 2025
Сухопутные войска ВСУ возглавили рейтинг использования электронных рапортов в приложении Армия+.
680 тысяч рапортов за 11 месяцев – Сухопутные войска ВСУ вчетверо опередили другие в использовании Армия+
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Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины стали безоговорочными лидерами в использовании электронных рапортов через приложение Армия+, значительно опередив другие виды войск. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ, подводя итоги внедрения цифрового инструмента за 11 месяцев его работы.

Лидерство Сухопутных войск

По данным ВСУ, Сухопутные войска используют приложение Армия+ в четыре раза активнее, чем другие виды войск. В тройку лидеров также вошли Силы территориальной обороны и Десантно-штурмовые войска, но Сухопутные войска демонстрируют значительный отрыв по количеству поданных и обработанных электронных рапортов.

Самые активные бригады

Среди воинских частей ВСУ выделена пятерка бригад, которые обработали наибольшее количество рапортов через приложение:

- 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - 9 019 рапортов.

- 5 отдельная штурмовая Киевская бригада - 7 098 рапортов.

- 40 отдельная бригада береговой обороны - 6 061 рапорт.

- 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада - 5 989 рапортов.

- 47 отдельная механизированная бригада - 5 810 рапортов.

Эти бригады продемонстрировали высокий уровень цифровизации административных процессов, что позволяет оптимизировать работу и экономить время личного состава.

Масштабы внедрения Армия+

За 11 месяцев работы приложения Армия+ его внедрили в более 1 500 воинских частях ВСУ. За этот период через платформу было полностью обработано 680 000 рапортов. Самыми популярными типами рапортов стали:

- Оздоровительные - 27% от общего количества.

- Годовой отпуск - 25%.

- Изменение места службы - 21%.

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