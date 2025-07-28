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680 тисяч рапортів за 11 місяців – Сухопутні війська ЗСУ вчетверо випередили інші у використанні Армія+

14:29, 28 липня 2025
Сухопутні війська ЗСУ очолили рейтинг використання електронних рапортів у застосунку Армія+.
680 тисяч рапортів за 11 місяців – Сухопутні війська ЗСУ вчетверо випередили інші у використанні Армія+
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Сухопутні війська Збройних Сил України стали беззаперечними лідерами у використанні електронних рапортів через застосунок Армія+, значно випередивши інші види військ. Про це повідомили у пресслужбі ЗСУ, підбиваючи підсумки впровадження цифрового інструменту за 11 місяців його роботи.

Лідерство Сухопутних військ

За даними ЗСУ, Сухопутні війська використовують застосунок Армія+ у чотири рази активніше, ніж інші види військ. До трійки лідерів також увійшли Сили територіальної оборони та Десантно-штурмові війська, але Сухопутні війська демонструють значний відрив за кількістю поданих і оброблених електронних рапортів.

Найактивніші бригади

Серед військових частин ЗСУ виділено п’ятірку бригад, які опрацювали найбільшу кількість рапортів через застосунок:

  • 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада – 9 019 рапортів.
  • 5 окрема штурмова Київська бригада – 7 098 рапортів.
  • 40 окрема бригада берегової оборони – 6 061 рапорт.
  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада – 5 989 рапортів.
  • 47 окрема механізована бригада – 5 810 рапортів.

Ці бригади продемонстрували високий рівень цифровізації адміністративних процесів, що дозволяє оптимізувати роботу та економити час особового складу.

Масштаби впровадження Армія+

За 11 місяців роботи застосунку Армія+ його впровадили у понад 1 500 військових частинах ЗСУ. За цей період через платформу було повністю оброблено 680 000 рапортів. Найпопулярнішими типами рапортів стали:

  • Оздоровчі – 27% від загальної кількості.
  • Річна відпустка – 25%.
  • Зміна місця служби – 21%.

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ЗСУ Міноборони Армія+

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