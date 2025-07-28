680 тисяч рапортів за 11 місяців – Сухопутні війська ЗСУ вчетверо випередили інші у використанні Армія+

Сухопутні війська Збройних Сил України стали беззаперечними лідерами у використанні електронних рапортів через застосунок Армія+, значно випередивши інші види військ. Про це повідомили у пресслужбі ЗСУ, підбиваючи підсумки впровадження цифрового інструменту за 11 місяців його роботи.
Лідерство Сухопутних військ
За даними ЗСУ, Сухопутні війська використовують застосунок Армія+ у чотири рази активніше, ніж інші види військ. До трійки лідерів також увійшли Сили територіальної оборони та Десантно-штурмові війська, але Сухопутні війська демонструють значний відрив за кількістю поданих і оброблених електронних рапортів.
Найактивніші бригади
Серед військових частин ЗСУ виділено п’ятірку бригад, які опрацювали найбільшу кількість рапортів через застосунок:
Ці бригади продемонстрували високий рівень цифровізації адміністративних процесів, що дозволяє оптимізувати роботу та економити час особового складу.
Масштаби впровадження Армія+
За 11 місяців роботи застосунку Армія+ його впровадили у понад 1 500 військових частинах ЗСУ. За цей період через платформу було повністю оброблено 680 000 рапортів. Найпопулярнішими типами рапортів стали:
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