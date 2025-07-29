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На кордоні з Польщею виявили «немовля-фантом»

07:54, 29 липня 2025
Харків’янин заплатив $2000 за вигадану дитину, щоб перетнути кордон.
На кордоні з Польщею виявили «немовля-фантом»
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На пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону викрили спробу незаконного перетину кордону з використанням фальшивого свідоцтва про народження дитини. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Інцидент стався, коли 32-річний мешканець Харкова прямував автобусом до Німеччини. Під час перевірки документів чоловік пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Однак уважність прикордонників дозволила виявити, що один із документів має ознаки підробки. З’ясувалося, що дві дитини були реальними, а третя — вигаданою, так званим «немовлям-фантомом».

За даними слідства, чоловік придбав фальшиве свідоцтво про народження через Telegram-канал за 2 тисячі доларів США. Документ, який нібито був виданий в Іспанії, мав слугувати підставою для перетину кордону. Проте прикордонники встановили, що на момент «народження» третьої дитини, зазначеної у свідоцтві, дружина харків’янина перебувала в Україні, а не в Іспанії, як стверджувалося в документі.

За фактом виявлення підробки прикордонники склали повідомлення про ознаки кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, яка стосується підроблення документів, печаток, штампів, бланків, а також їхнього збуту чи використання. Викриття афери проводилося у тісній взаємодії з оперативними співробітниками 7-го прикордонного Карпатського загону.

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Польща прикордонники кордон

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