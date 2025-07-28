Голова ВАКС Віра Михайленко заявила, що надмірне проведення обшуків без судових рішень сприяє легітимації зловживань

Голова Антикорупційного суду Віра Михайленко вказала, що не можна ігнорувати необхідність судового дозволу з мотивів формальної економії часу або ресурсів чи побоювання можливого витоку інформації.

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Не можна ігнорувати необхідність судового дозволу на обшук з формальної економії часу або ресурсів, побоювання можливого витоку інформації, тривалості виготовлення судового рішення чи інших подібних причин, «інакше правоохоронна система ризикує перетворитися з охоронця порядку на джерело підвищеної небезпеки для прав людин»и. На цьому наголосила у своєму блозі для JustTalk голова Вищого антикорупційного суду України Віра Михайленко.

Так, вона вказала, що питання допустимості проведення обшуків без попереднього судового контролю залишається одним із чутливих і водночас концептуально важливих у сфері кримінального провадження. І це закономірно, адже обшук — це не лише ефективний інструмент отримання доказів (не в останню чергу завдяки фактору раптовості), а й одна з найбільш інтенсивних форм втручання у сферу приватного життя особи.

«Саме тому Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає загальне правило проведення обшуку — за наявності ухвали слідчого судді. Такий підхід відображає загальноєвропейський правовий принцип поваги до сфери приватного життя і гарантій його недоторканості», зазначає Віра Михайленко.

Водночас вона визнає, що ідеальна картина кримінального провадження — річ недосяжна, тому законодавець враховує потреби практики.

«У реальності трапляються ситуації, коли необхідність проведення обшуку виникає «тут і зараз», і представник органу досудового розслідування має ухвалити рішення: чи звертатися до слідчого судді й очікувати судового рішення (що може означати втрату доказів, утечу особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, чи знищення слідів злочину), чи діяти негайно, проводити обшук, а його нагальність обґрунтовувати перед слідчим суддею вже після закінчення слідчої дії. Таким чином, ідеться про виняток, наявність якого зумовлена необхідністю забезпечення оперативності й ефективності досудового розслідування. Слід наголосити: мова йде не про альтернативну процедуру, а саме про виняток із загального правила, який повинен тлумачитися обмежувально й застосовуватися лише за умов очевидної неможливості попереднього звернення до слідчого судді. Саме на такі випадки й орієнтована частина 3 статті 233 КПК України, яка дозволяє проведення обшуку без ухвали слідчого судді у виняткових, невідкладних випадках», зазначає голова ВАКС.

Втім, як підкреслила Віра Михайленко, виняток не повинен перетворюватися на норму.

«Обшук без дотримання процедури попереднього судового контролю потребує високої дисципліни, обґрунтованості, добросовісності та чіткої підзвітності. Не можна ігнорувати необхідність судового дозволу з інших мотивів, зокрема формальної економії часу або ресурсів, побоювання можливого витоку інформації, тривалості виготовлення судового рішення і тим паче остраху, що відповідне клопотання про дозвіл на проведення обшуку не задовольнить слідчий суддя (а такі випадки — не рідкість). Інакше правоохоронна система ризикує перетворитися з охоронця порядку на джерело підвищеної небезпеки для прав людини. Надмірне проведення обшуків без судових рішень сприяє легітимації зловживань і розмиває принцип правової визначеності.

Невідкладний обшук — це завжди простір для відповідального балансування: між потребами досудового розслідування й гарантіями прав особи, між ефективністю і верховенством права, між «пильністю» держави й довірою громадян до системи органів правопорядку, між законною метою й допустимими засобами її досягнення. І хоча проведення обшуку без ухвали слідчого судді в окремих, справді невідкладних випадках допустиме, це завжди виняток. Закон надає таку можливість не для зручності слідства, а для захисту суспільного інтересу у виняткових обставинах, коли іншим чином цей інтерес неможливо забезпечити», зазначає вона.

«У демократичному суспільстві держава має право діяти рішуче, але ніколи свавільно. Тому межі винятків завжди мають бути чітко окреслені й пильно охоронювані. Виняток, навіть найнеобхідніший, не повинен перетворюватися на норму. Бо щоразу, коли такі винятки стають частиною звичайної практики, право втрачає свій захисний сенс, перестає бути інструментом справедливості та стає зброєю сили», підсумувала голова ВАКС.

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