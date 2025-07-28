Глава ВАКС Вера Михайленко заявила, что чрезмерное проведение обысков без судебных решений способствует легитимации злоупотреблений

Глава Антикоррупционного суда Вера Михайленко указала, что нельзя игнорировать необходимость судебного разрешения по мотивам формальной экономии времени или ресурсов или опасения возможной утечки информации.

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Нельзя игнорировать необходимость судебного разрешения на обыск из-за формальной экономии времени или ресурсов, опасения возможной утечки информации, длительности изготовления судебного решения или других подобных причин, «иначе правоохранительная система рискует превратиться из хранителя порядка в источник повышенной опасности для прав человека». Об этом подчеркнула в своем блоге для JustTalk глава Высшего антикоррупционного суда Украины Вера Михайленко.

Так, она указала, что вопрос допустимости проведения обысков без предварительного судебного контроля остается одним из чувствительных и одновременно концептуально важных в сфере уголовного производства. И это закономерно, ведь обыск — это не только эффективный инструмент получения доказательств (не в последнюю очередь благодаря фактору внезапности), но и одна из наиболее интенсивных форм вмешательства в сферу частной жизни лица.

«Именно поэтому Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает общее правило проведения обыска — при наличии определения следственного судьи. Такой подход отражает общеевропейский правовой принцип уважения к сфере частной жизни и гарантий ее неприкосновенности», — отмечает Вера Михайленко.

В то же время она признает, что идеальная картина уголовного производства — вещь недостижимая, поэтому законодатель учитывает потребности практики.

«В реальности случаются ситуации, когда необходимость проведения обыска возникает «здесь и сейчас», и представитель органа досудебного расследования должен принять решение: обращаться ли к следственному судье и ожидать судебного решения (что может означать потерю доказательств, бегство лица, подозреваемого в совершении преступления, или уничтожение следов преступления), или действовать немедленно, проводить обыск, а его неотложность обосновывать перед следственным судьей уже после окончания следственного действия. Таким образом, речь идет об исключении, наличие которого обусловлено необходимостью обеспечения оперативности и эффективности досудебного расследования. Следует подчеркнуть: речь идет не об альтернативной процедуре, а именно об исключении из общего правила, которое должно толковаться ограничительно и применяться лишь при условиях очевидной невозможности предварительного обращения к следственному судье. Именно на такие случаи и ориентирована часть 3 статьи 233 УПК Украины, которая позволяет проведение обыска без определения следственного судьи в исключительных, неотложных случаях», — отмечает глава ВАКС.

Впрочем, как подчеркнула Вера Михайленко, исключение не должно превращаться в норму.

«Обыск без соблюдения процедуры предварительного судебного контроля требует высокой дисциплины, обоснованности, добросовестности и четкой подотчетности. Нельзя игнорировать необходимость судебного разрешения по другим мотивам, в частности формальной экономии времени или ресурсов, опасения возможной утечки информации, длительности изготовления судебного решения и тем более страха, что соответствующее ходатайство о разрешении на проведение обыска не удовлетворит следственный судья (а такие случаи — не редкость). Иначе правоохранительная система рискует превратиться из хранителя порядка в источник повышенной опасности для прав человека. Чрезмерное проведение обысков без судебных решений способствует легитимации злоупотреблений и размывает принцип правовой определенности.

Неотложный обыск — это всегда пространство для ответственного балансирования: между потребностями досудебного расследования и гарантиями прав лица, между эффективностью и верховенством права, между «бдительностью» государства и доверием граждан к системе органов правопорядка, между законной целью и допустимыми средствами ее достижения. И хотя проведение обыска без определения следственного судьи в отдельных, действительно неотложных случаях допустимо, это всегда исключение. Закон предоставляет такую возможность не для удобства следствия, а для защиты общественного интереса в исключительных обстоятельствах, когда иным образом этот интерес невозможно обеспечить», — отмечает она.

«В демократическом обществе государство имеет право действовать решительно, но никогда произвольно. Поэтому границы исключений всегда должны быть четко очерчены и тщательно охраняемы. Исключение, даже самое необходимое, не должно превращаться в норму. Потому что каждый раз, когда такие исключения становятся частью обычной практики, право теряет свой защитный смысл, перестает быть инструментом справедливости и становится оружием силы», — подытожила глава ВАКС.

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