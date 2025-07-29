На границе с Польшей обнаружили «младенца-фантом»

Харьковчанин заплатил $2000 за вымышленного ребенка, чтобы пересечь границу.

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На пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда разоблачили попытку незаконного пересечения границы с использованием фальшивого свидетельства о рождении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел, когда 32-летний житель Харькова направлялся автобусом в Германию. Во время проверки документов мужчина предъявил свидетельства о рождении трех детей. Однако внимательность пограничников позволила обнаружить, что один из документов имеет признаки подделки. Выяснилось, что два ребенка были реальными, а третий - вымышленным, так называемым «младенцем-фантомом».

По данным следствия, мужчина приобрел фальшивое свидетельство о рождении через Telegram-канал за 2 тысячи долларов США. Документ, который якобы был выдан в Испании, должен был служить основанием для пересечения границы. Однако пограничники установили, что на момент «рождения» третьего ребенка, указанного в свидетельстве, жена харьковчанина находилась в Украине, а не в Испании, как утверждалось в документе.

По факту обнаружения подделки пограничники составили сообщение о признаках уголовного преступления по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, которая касается подделки документов, печатей, штампов, бланков, а также их сбыта или использования. Разоблачение аферы проводилось в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками 7-го пограничного Карпатского отряда.

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