Чи допускається робота за сумісництвом під час лікарняного за основним місцем роботи — відповідь Держпраці

Листок непрацездатності надається на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

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Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi пояснює, чи може працівник працювати на роботі за сумісництвом під час лікарняного за основним місцем роботи

Зазначається, що не можна. Листок непрацездатності видається виключно на підставі медичного висновку, який підтверджує, що людина тимчасово не здатна виконувати трудові обов’язки.

Раніше ми писали, як правильно оформити заміну працівника на період відпустки.

Також пояснювався алгоритм здійснення виплати за лікарняним суміснику.

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