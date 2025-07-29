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У Києві частково обмежать рух на вулиці Будіндустрії

07:36, 29 липня 2025
На 29 липня на вулиці Будіндустрії проведуть ремонтні роботи.
У Києві частково обмежать рух на вулиці Будіндустрії
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У вівторок, 29 липня, у Києві на вулиці Будіндустрії частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор» на своїй офіційній сторінці.

Дорожники комунального підприємства ШЕУ «Магістраль» проводитимуть ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття. Роботи заплановані за умови сприятливих погодних умов, щоб забезпечити якісне виконання та довговічність нового покриття. У «Київавтодорі» зазначили, що ремонт спрямований на покращення стану дороги та підвищення безпеки руху.

Комунальна корпорація заздалегідь вибачилася за тимчасові незручності, які можуть виникнути через обмеження руху. Водіїв просять враховувати ці зміни під час планування маршрутів і, за можливості, обирати альтернативні шляхи, щоб уникнути заторів.

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Київ дороги

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