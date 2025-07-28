Як встановити батьківство, якщо чоловік не визнає його добровільно – роз’яснення

Що робити, якщо батько дитини відмовляється визнавати своє батьківство і у яких випадках потрібно звертатися до суду.

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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадує про правові механізми встановлення батьківства згідно із Сімейним кодексом.

Відповідно до статті 122 Сімейного кодексу України, чоловік, який перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, автоматично визнається її батьком. Ця норма також діє, якщо дитина народилася протягом 10 місяців після розірвання шлюбу або визнання його недійсним.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, але обидва погоджуються визнати батьківство, вони можуть спільно звернутися до органу ДРАЦС із відповідною заявою. Для цього необхідно надати:

паспорти або інші документи, що посвідчують особу;

медичний документ про народження дитини (якщо свідоцтво ще не видане);

спільну заяву матері та батька.

У випадку, коли чоловік не визнає батьківство добровільно, його встановлення можливе лише в судовому порядку. Згідно зі статтею 128 Сімейного кодексу, з відповідним позовом можуть звернутися мати дитини, її опікун, піклувальник, особа, яка виховує дитину, або сама дитина після досягнення повноліття. Основним доказом у таких справах є висновок судово-генетичної експертизи (ДНК-тест).

Також закон дозволяє встановити батьківство посмертно — у разі, якщо батько дитини помер до її народження або до подання заяви.

Для судового встановлення батьківства необхідно:

скласти позовну заяву;

підготувати необхідні документи:

- копії паспортів сторін;

- свідоцтво про народження дитини;

- докази стосунків між матір’ю та ймовірним батьком;

- інші докази (результати ДНК-тесту, листування, фотографії).

Позов до суду подається за місцем проживання відповідача або позивача — якщо з ним проживає дитина.

Встановлення батьківства є ключовим правовим кроком, що забезпечує захист прав дитини та визначає юридичні обов’язки батьків.

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