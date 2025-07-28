Погода в Україні 29 липня: зливи, грози та спека до 38 градусів

Очікуються дощі, грози, місцями — шквали та град.

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У вівторок, 29 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, місцями — складні погодні умови. Про це повідомили фахівці Українського гідрометеорологічного центру.

Дощі та грози пройдуть майже по всій території країни, за винятком більшості районів Лівобережжя. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозують значні опади.

Вітер буде південно-східним, а у західних областях — північно-західним, 7–12 м/с. Удень у більшості центральних регіонів, а також в Одеській та Миколаївській областях можливі град і шквали до 15–20 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме вночі 14–19°, удень 20–25°. На решті території — вночі 18–23°, удень 27–32°. На півдні та південному сході країни сильна спека: температура сягатиме 35–38°.

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