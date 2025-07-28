Трамп планирует сократить 50 дней, которые дал Путину на достижение мирного соглашения в войне против Украины

Трамп не верит в желание Путина остановить войну.

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Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование действиями Путина по урегулированию войны в Украине. Он заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который ранее был предоставлен Путину для достижения мирного соглашения.

«Я очень разочарован Путиным. Я собираюсь уменьшить 50-дневный срок, потому что я думаю, что я уже знаю ответ», - заявил Трамп.

По словам президента США, его решение основывается на уверенности в том, что он предвидит дальнейшее развитие событий. «Я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет», - добавил он, комментируя возможное сокращение срока для заключения соглашения о прекращении огня.

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