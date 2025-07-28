Андрій Єрмак подякував Трампу за чітку позицію щодо скорочення Путіну терміну на завершення війни

Путін розуміє лише силу - і це чітко й голосно донесено, — підкреслив керівник Офісу Президента Єрмак.

Фото: ОП

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Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що має намір скоротити 50-денний термін, який раніше було надано Путіну для досягнення мирної угоди.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив вдячність Трампу за принципову позицію про наміри обмежити Путіну час для завершення війни. Він зазначив, що тільки мову сили розуміє Кремль.

"Дякуємо президенту США Дональду Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал - мир через силу. Президент Трамп заявив, що скорочує термін, який він дав Путіну для завершення війни, бо вважає відповідь очевидною. Путін розуміє лише силу - і це чітко й голосно донесено. Це принцип, який повністю поділяє Президент України Володимир Зеленський", — зазначив Єрмак.

Раніше Трамп заявив, а речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що, якщо врегулювання війни в Україні не вдасться досягти протягом 50 днів, США введуть 100% мита й вторинні санкції щодо РФ.

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