Андрей Ермак поблагодарил Трампа за четкую позицию по сокращению Путина срока в завершение войны

Путин понимает только силу – и это четко и громко донесено, – подчеркнул руководитель Офиса Президента Ермак.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который ранее был предоставлен Путину для достижения мирного соглашения.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выразил признательность Трампу за принципиальную позицию о намерениях ограничить время Путина для завершения войны. Он отметил, что только язык силы понимает Кремль.

"Благодарим президента США Дональда Трампа за твердую позицию и четкий сигнал - мир через силу. Президент Трамп заявил, что сокращает срок, который он дал Путину для завершения войны, потому что считает ответ очевидным. Путин понимает только силу – и это четко и громко донесено. Это принцип, полностью разделяемый Президентом Украины Владимиром Зеленским", — отметил Ермак.

Ранее Трамп заявил, а представитель Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что, если урегулирование войны в Украине не удастся достичь в течение 50 дней, США введут 100% пошлины и вторичные санкции в отношении РФ.

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