Практика судов
  1. В Украине

Пенсия по инвалидности: в Пенсионном фонде назвали условия назначения

18:06, 28 июля 2025
Пенсия по инвалидности назначается при полной или частичной потере трудоспособности при наличии необходимого страхового стажа.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд в Днепропетровской области разъяснил условия назначения пенсий по инвалидности.

Пенсия по инвалидности назначается:

  • в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности, при наличии необходимого страхового стажа;
  • независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до трудоустройства или после прекращения работы;
  • на весь срок установления инвалидности.

Определены три группы инвалидности (I, II, III) в зависимости от степени утраты трудоспособности.

Размеры пенсий:

  • I группа — 100 % пенсии по возрасту
  • II группа — 90 % пенсии по возрасту
  • III группа — 50 % пенсии по возрасту

Перечень необходимых документов:

  • паспорт;
  • идентификационный номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
  • документы о стаже, приобретённом до 1 января 2004 года: трудовая книжка, военный билет, диплом о дневной форме обучения и другие (если трудовая книжка и другие документы не оцифрованы);
  • документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества (при необходимости);
  • свидетельство о рождении детей.

Выписку из акта осмотра, полученную от МСЭК / выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования, добавляет орган, назначающий пенсию.

Способы подачи документов:

онлайн: веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, портал Дия;

лично: в сервисный центр Пенсионного фонда (независимо от места регистрации или проживания);

по почте: на адрес территориального органа ПФУ (если лицо временно проживает за границей).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ и Центра спецопераций «А»

Также новым законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.

В «Слуге народа» заявили, что могут рассмотреть законопроект Президента о НАБУ и САП без поправок ко второму чтению

Депутат от «Слуги народа», заместитель главы антикоррупционного комитета Елена Мошенец заявила, что «монополии на функцию процессуального надзора не будет, и это даже не планировалось».

Верховный Суд высказался о расчетной величине для должностного оклада и оклада за воинское звание с 20 мая 2023 года

С 20 мая 2023 года, после вступления в силу постановления №481, денежное обеспечение военнослужащих рассчитывалось на основе постоянной величины 1762 грн, а не прожиточного минимума, как это было ранее предусмотрено пунктом 4 постановления №704.

Совет судей обратился в Кабмин по вопросу разрешения на выезд судьям-женщинам за границу

В настоящее время остается в силе запрет на выезд за границу женщинам-судьям и женщинам-госслужащим — Совет судей обратился к правительству с просьбой пересмотреть его.

Языковой омбудсмен заявила о необходимости запретить публичное исполнение песен на русском языке на уровне закона

Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская считает, что нужно исправить ситуацию, когда исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона о государственном языке.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду