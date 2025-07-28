Пенсия по инвалидности: в Пенсионном фонде назвали условия назначения

18:06, 28 июля 2025
Пенсия по инвалидности назначается при полной или частичной потере трудоспособности при наличии необходимого страхового стажа.
Пенсионный фонд в Днепропетровской области разъяснил условия назначения пенсий по инвалидности.
Пенсия по инвалидности назначается:
- в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности, при наличии необходимого страхового стажа;
- независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до трудоустройства или после прекращения работы;
- на весь срок установления инвалидности.
Определены три группы инвалидности (I, II, III) в зависимости от степени утраты трудоспособности.
Размеры пенсий:
- I группа — 100 % пенсии по возрасту
- II группа — 90 % пенсии по возрасту
- III группа — 50 % пенсии по возрасту
Перечень необходимых документов:
- паспорт;
- идентификационный номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
- документы о стаже, приобретённом до 1 января 2004 года: трудовая книжка, военный билет, диплом о дневной форме обучения и другие (если трудовая книжка и другие документы не оцифрованы);
- документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества (при необходимости);
- свидетельство о рождении детей.
Выписку из акта осмотра, полученную от МСЭК / выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования, добавляет орган, назначающий пенсию.
Способы подачи документов:
онлайн: веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, портал Дия;
лично: в сервисный центр Пенсионного фонда (независимо от места регистрации или проживания);
по почте: на адрес территориального органа ПФУ (если лицо временно проживает за границей).
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