Пенсия по инвалидности: в Пенсионном фонде назвали условия назначения

Пенсия по инвалидности назначается при полной или частичной потере трудоспособности при наличии необходимого страхового стажа.

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Пенсионный фонд в Днепропетровской области разъяснил условия назначения пенсий по инвалидности.

Пенсия по инвалидности назначается:

в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности, при наличии необходимого страхового стажа;

независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до трудоустройства или после прекращения работы;

на весь срок установления инвалидности.

Определены три группы инвалидности (I, II, III) в зависимости от степени утраты трудоспособности.

Размеры пенсий:

I группа — 100 % пенсии по возрасту

II группа — 90 % пенсии по возрасту

III группа — 50 % пенсии по возрасту

Перечень необходимых документов:

паспорт;

идентификационный номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

документы о стаже, приобретённом до 1 января 2004 года: трудовая книжка, военный билет, диплом о дневной форме обучения и другие (если трудовая книжка и другие документы не оцифрованы);

документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества (при необходимости);

свидетельство о рождении детей.

Выписку из акта осмотра, полученную от МСЭК / выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования, добавляет орган, назначающий пенсию.

Способы подачи документов:

онлайн: веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, портал Дия;

лично: в сервисный центр Пенсионного фонда (независимо от места регистрации или проживания);

по почте: на адрес территориального органа ПФУ (если лицо временно проживает за границей).

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