Пенсія по інвалідності: у Пенсійному фонді назвали умови призначення

Пенсія по інвалідності призначається у разі повної або часткової втрати працездатності за наявності необхідного страхового стажу.

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Пенсійний фонд в Дніпропетровській області роз'яснив умови призначення пенсій по інвалідності.

Пенсія по інвалідності призначається:

у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності, за наявності необхідного страхового стажу;

незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи;

на весь строк встановлення інвалідності

Визначено три групи інвалідності (І, ІІ, ІІІ) залежно від ступеня втрати працездатності.

Розміри пенсій:

І група – 100 % пенсії за віком

ІІ група – 90 % пенсії за віком

ІІІ група – 50 % пенсії за віком

Перелік необхідних документів:

паспорт;

ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

документи про стаж, набутий до 1 січня 2004 року: трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання (на денній формі) та інші (якщо трудова книжка та інші документи не оцифровані);

документ, що підтверджує зміну прізвища, імені, по батькові (за потреби);

свідоцтво про народження дітей.

Виписку з акта огляду, одержану від МСЕК / витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, додає орган, що призначає пенсію.

Способи подання докуменів:

онлайн: вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, портал Дія;

особисто: до сервісного центру Пенсійного фонду (незалежно від місця реєстрації або проживання);

поштою: на адресу територіального органу ПФУ (якщо особа тимчасово проживає за кордоном).

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