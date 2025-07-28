Пенсія по інвалідності: у Пенсійному фонді назвали умови призначення

18:06, 28 липня 2025
Пенсія по інвалідності призначається у разі повної або часткової втрати працездатності за наявності необхідного страхового стажу.
Пенсійний фонд в Дніпропетровській області роз'яснив умови призначення пенсій по інвалідності.
Пенсія по інвалідності призначається:
- у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності, за наявності необхідного страхового стажу;
- незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи;
- на весь строк встановлення інвалідності
Визначено три групи інвалідності (І, ІІ, ІІІ) залежно від ступеня втрати працездатності.
Розміри пенсій:
- І група – 100 % пенсії за віком
- ІІ група – 90 % пенсії за віком
- ІІІ група – 50 % пенсії за віком
Перелік необхідних документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- документи про стаж, набутий до 1 січня 2004 року: трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання (на денній формі) та інші (якщо трудова книжка та інші документи не оцифровані);
- документ, що підтверджує зміну прізвища, імені, по батькові (за потреби);
- свідоцтво про народження дітей.
Виписку з акта огляду, одержану від МСЕК / витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, додає орган, що призначає пенсію.
Способи подання докуменів:
- онлайн: вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, портал Дія;
- особисто: до сервісного центру Пенсійного фонду (незалежно від місця реєстрації або проживання);
- поштою: на адресу територіального органу ПФУ (якщо особа тимчасово проживає за кордоном).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.