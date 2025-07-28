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Пенсія по інвалідності: у Пенсійному фонді назвали умови призначення

18:06, 28 липня 2025
Пенсія по інвалідності призначається у разі повної або часткової втрати працездатності за наявності необхідного страхового стажу.
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Пенсійний фонд в Дніпропетровській області роз'яснив умови призначення пенсій по інвалідності.

Пенсія по інвалідності призначається:

  • у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності, за наявності необхідного страхового стажу;
  • незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи;
  • на весь строк встановлення інвалідності

Визначено три групи інвалідності (І, ІІ, ІІІ) залежно від ступеня втрати працездатності.

Розміри пенсій:

  • І група – 100 % пенсії за віком
  • ІІ група – 90 % пенсії за віком
  • ІІІ група – 50 % пенсії за віком

Перелік необхідних документів:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • документи про стаж, набутий до 1 січня 2004 року: трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання (на денній формі) та інші (якщо трудова книжка та інші документи не оцифровані);
  • документ, що підтверджує зміну прізвища, імені, по батькові (за потреби);
  • свідоцтво про народження дітей.

Виписку з акта огляду, одержану від МСЕК / витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, додає орган, що призначає пенсію.

Способи подання докуменів:

  • онлайн: вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, портал Дія;
  • особисто: до сервісного центру Пенсійного фонду (незалежно від місця реєстрації або проживання);
  • поштою: на адресу територіального органу ПФУ (якщо особа тимчасово проживає за кордоном).

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