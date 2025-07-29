Хабарі по $5 тисяч та впливові знайомства – судитимуть пенсіонерку та племінника за схему уникнення служби

У Рівному викрили ухилення військових від фронту через зв'язки та хабарі.

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо мешканки Рівненської області та її племінника, які організували схему, що дозволяла військовослужбовцям за хабарі уникати відрядження в райони бойових дій. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, повідомили в ДБР.

Жінка, яка раніше обіймала керівну посаду в регіоні та мала значний авторитет і зв’язки в місцевій громаді, використовувала свої контакти для організації незаконної діяльності. Її племінник, який служив у тиловій військовій частині Рівненської області, виступав посередником: він знаходив військовослужбовців, які бажали уникнути відправлення на фронт, збирав із них кошти та передавав своїй тітці. Вартість такої «послуги» становила 5 тисяч доларів США за одного військового.

Схему вдалося викрити завдяки свідомим військовослужбовцям, які повідомили правоохоронцям про незаконні пропозиції. Після цього ДБР розпочало розслідування, яке завершилося затриманням обох учасників схеми. Племінник, пішовши на співпрацю зі слідством, надав викривальні свідчення проти своєї тітки. Він уже постав перед судом, де повністю визнав свою провину, і наразі звільнився зі служби.

Пенсіонерка також визнала свою провину, однак заперечує, що передавала кошти комусь із керівництва військової частини. За її словами, вона лише «просила» за окремих військовослужбовців, спираючись на давні знайомства та зв’язки. Проте слідство встановило факти, які вказують на її активну роль у корупційній схемі.

У межах розслідування працівники ДБР провели обшуки у військовій частині, вилучивши службову документацію. Наразі триває аналіз зібраних матеріалів, щоб встановити всі обставини та можливих співучасників. Діяльність схеми була ретельно задокументована, що дозволило зібрати достатньо доказів для передачі справи до суду.

Жінку обвинувачують за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, що стосуються пропозиції здійснити вплив на рішення службової особи за надання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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