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Викрито 15 осіб, які намагалися налагодити збут трофейної зброї: вилучено гранатомети, автомати, вибухівку

18:42, 28 липня 2025
В Україні викрили мережу збуту трофейної зброї: 15 затриманих, вилучено арсенал боєприпасів.
Викрито 15 осіб, які намагалися налагодити збут трофейної зброї: вилучено гранатомети, автомати, вибухівку
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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва окружних і обласних прокуратур провела масштабну спецоперацію, в ході якої викрито 15 осіб, причетних до організації незаконного обігу зброї та боєприпасів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

У фігурантів вилучено великий арсенал вогнепальної зброї, серед якої — автомати Калашникова, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети, понад 9 кг вибухових речовин і десятки бойових гранат.

У Києві затримано трьох осіб, які переправляли озброєння з територій колишніх бойових дій для реалізації у столиці. Зброю, зокрема автомати Калашникова, фігуранти зберігали у квартирах та орендованому гаражі.

У Чернівцях викрито ще трьох осіб, які намагалися збути ручний протитанковий гранатомет, 35 тротилових шашок, підривники та електродетонатори.

На Херсонщині викрили раніше неодноразово судимого жителя Бериславського району, який намагався продати автомата Калашникова (АК-74) та 30 набоїв до нього. Втім, був затриманий правоохоронцями.

На Івано-Франківщині затримано осіб із Коломийського та Косівського районів, які намагалися реалізувати близько трьох десятків осколкових гранат представникам кримінального середовища.

У Чернігові викрито ще п’ятьох осіб, серед яких — раніше неодноразово судимий місцевий житель, який перебуваючи в СІЗО за новими епізодами, залучив спільників для реалізації незаконно вилученої зброї. Засоби ураження вивозили з районів бойових дій та переховували у схронах до моменту збуту.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі вони перебувають під вартою. За вчинене фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.

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СБУ Національна поліція зброя затримання

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