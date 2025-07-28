Выявлено 15 человек, которые пытались наладить сбыт трофейного оружия: изъяты гранатометы, автоматы, взрывчатка

В Украине разоблачили сеть сбыта трофейного оружия: 15 задержанных, изъят арсенал боеприпасов.

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством окружных и областных прокуратур провела масштабную спецоперацию, в ходе которой выявлены 15 человек, причастных к организации незаконного оборота оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

У фигурантов изъят крупный арсенал огнестрельного оружия, в частности автоматы Калашникова, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, более 9 кг взрывчатых веществ и десятки боевых гранат.

В Киеве задержаны трое человек, которые переправляли оружие с территорий бывших боевых действий для реализации в столице. Оружие, в том числе автоматы Калашникова, фигуранты хранили в квартирах и арендованном гараже.

В Черновцах выявлены еще трое человек, которые пытались сбыть ручной противотанковый гранатомет, 35 тротиловых шашек, взрыватели и электродетонаторы.

В Херсонской области задержан ранее неоднократно судимый житель Бериславского района, который пытался продать автомат Калашникова (АК-74) и 30 патронов к нему. Он был задержан правоохранителями.

В Ивано-Франковской области задержаны лица из Коломыйского и Косовского районов, которые пытались реализовать около трех десятков осколочных гранат представителям криминальной среды.

В Чернигове выявлены еще пятеро человек, среди которых — ранее судимый местный житель, который, находясь в СИЗО по новым эпизодам, привлек сообщников для реализации незаконно вывезенного оружия. Средства поражения вывозились из районов боевых действий и прятались в тайниках до момента сбыта.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время они находятся под стражей. За совершенное им грозит до 7 лет лишения свободы.

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