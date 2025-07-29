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Взятки по $5 тысяч и влиятельные знакомства – будут судить пенсионерку и племянника за схему уклонения от службы

07:18, 29 июля 2025
В Ровном разоблачили уклонение военных от фронта через связи и взятки.
Взятки по $5 тысяч и влиятельные знакомства – будут судить пенсионерку и племянника за схему уклонения от службы
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Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении жительницы Ривненской области и ее племянника, которые организовали схему, позволявшую военнослужащим за взятки избегать командировки в районы боевых действий. Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщили в ГБР.

Женщина, которая ранее занимала руководящую должность в регионе и имела значительный авторитет и связи в местной общине, использовала свои контакты для организации незаконной деятельности. Ее племянник, который служил в тыловой воинской части Ривненской области, выступал посредником: он находил военнослужащих, которые хотели избежать отправки на фронт, собирал с них деньги и передавал своей тете. Стоимость такой «услуги» составляла 5 тысяч долларов США за одного военного.

Схему удалось разоблачить благодаря сознательным военнослужащим, которые сообщили правоохранителям о незаконных предложениях. После этого ГБР начало расследование, которое завершилось задержанием обоих участников схемы. Племянник, пойдя на сотрудничество со следствием, дал обличительные показания против своей тети. Он уже предстал перед судом, где полностью признал свою вину, и сейчас уволился со службы.

Пенсионерка также признала свою вину, однако отрицает, что передавала средства кому-то из руководства воинской части. По ее словам, она лишь «просила» за отдельных военнослужащих, опираясь на давние знакомства и связи. Однако следствие установило факты, указывающие на ее активную роль в коррупционной схеме.

В рамках расследования работники ГБР провели обыски в воинской части, изъяв служебную документацию. Сейчас продолжается анализ собранных материалов, чтобы установить все обстоятельства и возможных соучастников. Деятельность схемы была тщательно задокументирована, что позволило собрать достаточно доказательств для передачи дела в суд.

Женщину обвиняют по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, касающиеся предложения оказать влияние на решение должностного лица за предоставление неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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