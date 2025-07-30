На Харківщині затримали військовослужбовця, який передавав ворогу позиції ЗСУ

Підозрюваного затримали під час чергової передачі інформації про місця розміщення блокпостів.

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На Харківщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру військовослужбовцю Сил оборони у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, з квітня по липень 2025 року військовослужбовець передавав представнику фсб РФ дані про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, ДПСУ та інших військових формувань на території Харківської області — зокрема, на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках. Отриману інформацію ворог використовував для коригування вогневих ударів по позиціях українських сил та планування дій своїх підрозділів.

Крім того, у липні 2025 року підозрюваний передав координати чотирьох блокпостів, розташованих у Харківській, Київській та Львівській областях, чим поставив під загрозу життя військовослужбовців та правоохоронців. За кожну з переданих локацій він отримував грошову винагороду на електронні гаманці.

Підозрюваного затримали під час чергової передачі інформації про місця розміщення блокпостів. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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