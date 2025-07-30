В Харьковской области задержали военнослужащего, который передавал врагу позиции ВСУ

Подозреваемого задержали во время очередной передачи информации о местах размещения блокпостов.

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В Харьковской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении военнослужащему Сил обороны в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, с апреля по июль 2025 года военнослужащий передавал представителю фсб РФ данные о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы и других военных формирований на территории Харьковской области — в частности, на Купянском и Великобурлукском направлениях. Полученную информацию враг использовал для корректировки огневых ударов по позициям украинских сил и планирования действий своих подразделений.

Кроме того, в июле 2025 года подозреваемый передал координаты четырех блокпостов, расположенных в Харьковской, Киевской и Львовской областях, чем поставил под угрозу жизни военнослужащих и правоохранителей. За каждую переданную локацию он получал денежное вознаграждение на электронные кошельки.

Подозреваемого задержали во время очередной передачи информации о местах размещения блокпостов. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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