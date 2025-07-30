Практика судов
  1. В Украине

В Харьковской области задержали военнослужащего, который передавал врагу позиции ВСУ

23:13, 30 июля 2025
Подозреваемого задержали во время очередной передачи информации о местах размещения блокпостов.
В Харьковской области задержали военнослужащего, который передавал врагу позиции ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении военнослужащему Сил обороны в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, с апреля по июль 2025 года военнослужащий передавал представителю фсб РФ данные о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы и других военных формирований на территории Харьковской области — в частности, на Купянском и Великобурлукском направлениях. Полученную информацию враг использовал для корректировки огневых ударов по позициям украинских сил и планирования действий своих подразделений.

Кроме того, в июле 2025 года подозреваемый передал координаты четырех блокпостов, расположенных в Харьковской, Киевской и Львовской областях, чем поставил под угрозу жизни военнослужащих и правоохранителей. За каждую переданную локацию он получал денежное вознаграждение на электронные кошельки.

Подозреваемого задержали во время очередной передачи информации о местах размещения блокпостов. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура ВСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ не будет проводить повторный конкурс – будут ждать назначения Цывинского

В свою очередь, Денис Шмыгаль заявил, что отказ Кабмина назначить директором БЭБ Цывинского «не означает, что Кабмин хочет новый конкурс, а означает, что комиссия должна представить и других кандидатов».

«Нам нужно 75 млрд долларов на следующие 2 года»: Даниил Гетманцев рассказал об ожиданиях от новой программы с МВФ

Понимание источников поступления такой помощи пока есть только на сумму, составляющую половину необходимого Украине финансирования.

Законопроект Зеленского о НАБУ и САП рекомендован к принятию сразу в целом – решение комитета

Правоохранительный комитет Рады рекомендовал принять сразу в целом законопроект 13533 Зеленского о НАБУ и САП.

Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут ставить на воинский учет без их личного присутствия

Кабмин внес изменения в порядок воинского учета и положение о ТЦК – предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия.

Мужчинам 18-24 лет, которые подпишут контракт на военную службу, затем дадут год отсрочки от мобилизации

Сейчас после увольнения с военной службы граждане, которые служили по «Контракту 18-24», могут быть призваны по мобилизации на следующий же день после постановки их на воинский учет военнообязанного или резервиста – Кабмин предложил дать им 12 месяцев отсрочки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду