Избран председатель Хозяйственного суда Донецкой области

Председателем суда избран Максим Лейба.

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Хозяйственный суд Донецкой области сообщает, что по результатам тайного голосования на собрании судей 29 июля на должность председателя суда избран Максим Лейба. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Максим Лейба начал свою трудовую деятельность с июля 2003 года помощником судьи Хозяйственного суда Донецкой области.

С июня 2004 - начальник организационно-кадрового отдела Хозяйственного суда Донецкой области.

С апреля 2007 по июнь 2009 года занимал должность руководителя аппарата Хозяйственного суда Донецкой области. В июне 2009 года в соответствии с Указом Президента Украины от 13.05.2009 № 317/2009 «О назначении судей» назначен на должность судьи Хозяйственного суда Донецкой области сроком на пять лет.

Указом Президента Украины от 02.11.2017 №347/2017 «О назначении судей» Максим Лейба назначен на должность судьи Хозяйственного суда Донецкой области бессрочно.

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