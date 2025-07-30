Обрано голову Господарського суду Донецької області

Головою суду обрано Максима Лейбу.

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Господарський суд Донецької області повідомляє, що за результатами таємного голосування на зборах суддів 29 липня на посаду голови суду обрано Максима Лейбу. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Зазначається, що Максим Лейба розпочав свою трудову діяльність з липня 2003 року помічником судді Господарського суду Донецької області.

З червня 2004 року – начальник організаційно-кадрового відділу Господарського суду Донецької області.

З квітня 2007 року по червень 2009 року займав посаду керівника апарату Господарського суду Донецької області. У червні 2009 року відповідно до Указу Президента України від 13.05.2009 року № 317/2009 «Про призначення суддів» призначений на посаду судді Господарського суду Донецької області строком на п’ять років.

Указом Президента України від 02.11.2017 №347/2017 «Про призначення суддів» Максима Лейбу призначено на посаду судді Господарського суду Донецької області безстроково.

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