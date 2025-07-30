Дональд Трамп наголосив, що у США багато людей, які приїхали з України.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить біженцям з України залишатися у США до завершення війни.

Під час розмови з журналістами в Білому домі Трамп зазначив, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни, матимуть змогу залишатися в країні.

"Думаю, що так, ми дозволимо. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними", – заявив Трамп.

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