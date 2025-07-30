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У Держпраці пояснили, чи може щорічна відпустка розпочинатись із вихідного дня працівника

09:53, 30 липня 2025
Щорічна відпустка надається працівнику у календарних днях, а не в робочих.
У Держпраці пояснили, чи може щорічна відпустка розпочинатись із вихідного дня працівника
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Державна служба з питань праці пояснює, чи може щорічна відпустка розпочинатись із вихідного дня працівника.

Зазначається, що може. Щорічна відпустка надається працівнику у календарних днях, а не в робочих. Тому її початок може припадати на будь який день тижня.

Щорічна відпустка – це гарантоване законодавством право кожного працівника на відпочинок, що надається йому щороку із збереженням місця роботи (посади) і заробітної плати. Це час, коли працівник може відновити сили, відпочити від роботи та зайнятися особистими справами, не втрачаючи при цьому доходу та робочого місця.

За згодою сторін щорічна відпустка може бути поділена на частини, але при цьому основна безперервна частина повинна становити не менше 14 календарних днів.

Порядок надання щорічних відпусток, як правило, визначається графіком, що затверджується роботодавцем за погодженням з профспілковим органом або за погодженням з трудовим колективом.

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АРМА відпустка

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