В Гоструда объяснили, может ли ежегодный отпуск начинаться с выходного дня работника

Ежегодный отпуск предоставляется работнику в календарных днях, а не в рабочих.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, может ли ежегодный отпуск начинаться с выходного дня работника.

Отмечается, что может. Ежегодный отпуск предоставляется работнику в календарных днях, а не в рабочих. Поэтому ее начало может приходиться на любой день недели.

Ежегодный отпуск – это гарантированное законодательством право каждого работника на отдых, предоставляемый ему ежегодно с сохранением места работы (должности) и заработной платы. Это время, когда работник может восстановить силы, отдохнуть от работы и заняться личными делами, не теряя при этом доход и рабочее место.

По согласию сторон ежегодный отпуск может быть разделен на части, но при этом основная непрерывная часть должна составлять не менее 14 календарных дней.

Порядок предоставления ежегодных отпусков, как правило, определяется графиком, утверждаемым работодателем по согласованию с профсоюзным органом или по согласованию с трудовым коллективом.

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