Дональд Трамп подчеркнул, что в США много людей, приехавших из Украины.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения войны.

Во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что уехавшие граждане Украины, спасаясь от войны, будут иметь возможность оставаться в стране.

"Думаю, что да, мы позволим. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними", – заявил Трамп.

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