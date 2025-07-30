$7000 за «списання з армії» – у Києві затримали псевдоправоохоронця

У столиці чоловік за $7000 обіцяв допомогти відкликати мобілізованого з військової частини.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 20-річному чоловіку за фактом вимагання та отримання грошей від дружини мобілізованого за допомогу у визнанні її цивільного чоловіка непридатним до військової служби та подальшим виключенням з військового обліку.

Як повідомила Київська міська прокуратура, військовозобов’язаного киянина мобілізували та направили для проходження служби до однієї з військових частин.

«Підозрюваний, представляючись правоохоронцем обіцяв задіяти свої зв’язки та знайомства і домовитись, щоб до військової частини, де проходить службу чоловік, з одного із ТЦК та СП надійшов наказ про його відкликання з частини», - заявили у прокуратурі.

Надалі за рішенням ВЛК мобілізованого мали б визнати непридатним до військової служби за станом здоров’я, а надалі за рішенням ТЦК та СП виключити з військового обліку з відповідною відміткою у військовому квитку.

Зазначається, що свої «послуги» підозрюваний оцінив у 7 000 доларів США.

Під час одержання «авансу» в розмірі 5 000 доларів США чоловіка затримали.

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