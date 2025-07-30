$7000 за «списание из армии» — в Киеве задержали псевдоправоохранителя

В столице мужчина за $7000 обещал помочь отозвать мобилизованного из воинской части.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине по факту вымогательства и получения денег от жены мобилизованного за помощь в признании ее гражданского мужа непригодным к военной службе и последующим исключением его из воинского учета.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, военнообязанного киевлянина мобилизовали и направили для прохождения службы в одну из воинских частей.

«Подозреваемый, представляясь правоохранителем, обещал задействовать свои связи и знакомства, чтобы в воинскую часть, где проходит службу мужчина, из одного из ТЦК и СП поступил приказ о его отзыве из части», — заявили в прокуратуре.

В дальнейшем, по решению ВВК, мобилизованного должны были бы признать непригодным к военной службе по состоянию здоровья, а затем — по решению ТЦК и СП — исключить с воинского учета с соответствующей отметкой в военном билете.

Отмечается, что свои «услуги» подозреваемый оценил в 7000 долларов США.

Во время получения «аванса» в размере 5000 долларов США мужчину задержали.

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