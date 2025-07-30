На Камчатке после землетрясения активизировался крупнейший вулкан Северного полушария — фото

Мощное землетрясение магнитудой почти 9 баллов вызвало цунами, которое достигло берегов Японии, Гавайев и США.

Источник фото: Foto AP/Boris Smirnov

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После недавнего мощного землетрясения на Камчатке из кратера вулкана Ключевская Сопка начала извергаться лава. Об этом пишет AP.

Ключевская Сопка — самый высокий активный вулкан Северного полушария, его высота достигает 4750 метров (15 584 фута). Наблюдатели сообщают о взрывах и потоках лавы, спускающихся по западным склонам вулкана.

По словам ученых, извержение было ожидаемым — в течение последних недель кратер постепенно заполнялся лавой, а с вершины периодически поднимались облака пепла.

Камчатка, известная как «земля огня и льда», является одним из самых активных вулканических регионов мира. По данным NASA Earth Observatory, на полуострове насчитывается около 300 вулканов, 29 из которых считаются активными.

Последнее извержение Ключевской Сопки произошло в 2023 году.

Отметим, что мощное землетрясение магнитудой почти 9 баллов вызвало цунами, которое достигло берегов Японии, Гавайев и США.

Землетрясение вошло в историю как одно из самых сильных: оно произошло в 8:25 по японскому времени с магнитудой 8,8 и глубиной около 21 километра (13 миль), по данным Геологической службы США. Его эпицентр находился примерно в 120 километрах (75 миль) от российского города Петропавловск-Камчатский. За основным толчком последовало несколько афтершоков магнитудой до 6,9.

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