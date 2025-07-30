Кабмин разрешил производителям дронов и средств РЭБ включать кредитные расходы в цену контрактов

Денис Шмыгаль заявил, что такое решение должно стимулировать наращивание производства и минимизировать риски срыва поставок вооружения для ВСУ.

Фото: focus.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отечественные производители беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы получили право включать расходы на обслуживание кредитов в стоимость государственных контрактов. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров, передает Министерство обороны Украины.

Согласно новым правилам, при формировании цены контракта исполнители могут учитывать комиссии и проценты по кредитам или займам, но не более 10% от стоимости товаров, услуг и работ. Исполнители также должны обосновать включение этих расходов.

«Этот новый финансовый механизм позволит украинским производителям создавать оружие и технологии больше, быстрее, эффективнее. Масштабируем нашу оборонку. Привлекаем больше ресурсов. Результат — миллионы украинских дронов для фронта», — подчеркнул Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Такое решение должно стимулировать увеличение производства и минимизировать риски срыва поставок вооружения для ВСУ. Кроме того, нововведение учитывает специфику оборонной отрасли: длительный производственный цикл дронов и средств РЭБ требует от исполнителей государственных контрактов привлечения кредитных средств.

Изменения внесены в Порядок осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2022 года № 1275.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.