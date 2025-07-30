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На Камчатці після землетрусу активізувався найбільший вулкан Північної півкулі — фото

17:59, 30 липня 2025
Потужний землетрус магнітудою майже 9 балів спричинив цунамі, що дійшли до Японії, Гаваїв та США.
На Камчатці після землетрусу активізувався найбільший вулкан Північної півкулі — фото
Джерело фото: Foto AP/Boris Smirnov
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Після нещодавнього потужного землетрусу на Камчатці з кратера вулкана Ключевська Сопка почала витікати лава. Про це пише АР.

Ключевська Сопка — найвищий активний вулкан Північної півкулі, його висота сягає 4750 метрів (15 584 фути). Спостерігачі повідомляють про вибухи та потоки лави, що спускаються західними схилами вулкана.

За словами вчених, виверження було очікуваним — протягом останніх тижнів кратер поступово заповнювався лавою, а з вершини періодично здіймалися хмари попелу.

Камчатка, відома як «земля вогню й льоду», є одним із найактивніших вулканічних регіонів світу. За даними NASA Earth Observatory, на півострові налічується близько 300 вулканів, із яких 29 вважаються активними.

Останнє виверження Ключевської Сопки відбулося у 2023 році.

Зауважимо, що потужний землетрус магнітудою майже 9 балів спричинив цунамі, що дійшли до Японії, Гаваїв та США.

Землетрус увійшов в історію як один із найсильніших: землетрус стався о 8:25 за японським часом із магнітудою 8,8 і глибиною приблизно 21 кілометр (13 миль), за даними Геологічної служби США. Його епіцентр знаходився приблизно за 120 кілометрів (75 миль) від російського міста Петропавловськ-Камчатський. За ним послідувало кілька афтершоків із магнітудою до 6,9.

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