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  1. Суспільство

Назвали умови пенсійного забезпечення військовослужбовців

21:44, 7 січня 2024
Основна умова для призначення пенсії — звільнення військовослужбовців зі служби.
Назвали умови пенсійного забезпечення військовослужбовців
Фото: 24tv.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII військовослужбовці за  наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на довічну пенсію за вислугу років.

"До таких військовослужбовців належать особи, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деякі інші особи, які мають право на пенсію за цим Законом", - сказано у повідомленні.

Основна умова для призначення пенсії — звільнення військовослужбовців зі служби.

Для таких осіб передбачено три види пенсій:

- за вислугу років (незалежно від віку, за наявності вислуги 25 років і більше; при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ);

- по інвалідності (якщо вона настала під час виконання службових обовязків або під час проходження служби);

- у разі втрати годувальника (призначається непрацездатним членам сімї, які були на утриманні військовослужбовців, які померли, загинули або пропали безвісти).

У ПФ зазначили, що зберігається право на пенсію військовослужбовців у разі їх призову на військову службу.

Пенсії військовослужбовців обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Розміри пенсій залежно від їх виду складають:

- за вислугу років — 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;

- по інвалідності — 40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності;

- у разі втрати годувальника — 30-70 % на одного утриманця, залежно від причини смерті.

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