Владимир Зеленский встретился с главой МИД Японии: что обсудили

В ходе встречи Владимир Зеленский и Йоко Камикава обсудили ряд вопросов.

Фото: president.gov.ua

В субботу, 7 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министерством иностранных дел Японии Йоко Камиковой, передает официальный сайт Главы государства.

Президент отметил, что свой первый международный визит в новом году глава МИД Японии совершает именно в Украину, что является очень важным сигналом поддержки украинского народа.

Владимир Зеленский проинформировал о последствиях недавних массированных ракетных ударов россии по украинским городам.

Глава государства высоко оценил принятие Совместной декларации «Группы семи» о поддержке Украины в Вильнюсе во время саммита НАТО того времени и отметил важность начала работы над соответствующим украинско-японским соглашением о гарантиях безопасности для Украины.

«Начало переговоров с Японией по двустороннему соглашению о безопасности – важный шаг. Настроены активно работать, чтобы подписать этот документ как можно быстрее», – отметил Президент Украины.

Отдельное внимание во время встречи было уделено активизации взаимодействия с Японией в вопросе восстановления и восстановления Украины. Глава государства очертил приоритетные области сотрудничества и подтвердил настроенность активно работать с японской стороной, чтобы обеспечить успешное проведение Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в феврале в Токио.

Фото: president.gov.ua

Ранее в Украину с необъявленным визитом прибыла глава МИД Японии.

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