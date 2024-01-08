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  1. Общество

8 января: какой сегодня праздник и главные события

08:52, 8 января 2024
8 января отмечают День вращения Земли.
8 января: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: objectiv.tv
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Сегодня, 8 января, в разных странах мира отмечают различные интересные праздники, в частности, День повитух и День вращения Земли. В Японии празднуют День совершеннолетия, в США - День четвероклассника, в Великобритании - День плуга и День английской ириски, в Армении - День донора, а в Греции - Гинайкратия.

Какой сегодня церковный праздник

7 января (20 января по старому стилю), в церковном календаре сегодня отмечается память Иоанна Крестителя, или Предтечи - Собор Иоанна Предтечи.

Иоанн Креститель был той фигурой, которая предсказала приход Сына Божьего перед Рождеством Христа, крестил Его в водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения.

Он родился в семье пожилого Захарии и Елисаветы. Иоанн провел свои первые годы в пустыне, носил простую одежду, питался диким медом и акридами, предавался молитвам и уединенной жизни от грехов. В более поздние годы он начал проповедовать и крестить многих людей.

Его смерть была следствием политических интриг. Царь Ирода, отсеченный словами Иоанна относительно его брака с братской женой, велел отрубить голову Иоанна по просьбе своей дочери.

Этот праздник в церковном календаре отмечается 7 января по старому стилю, но может совпадать с другими праздниками в разных странах мира.

Календарь важных событий за 8 января:

1918 - Во время выступления перед членами Конгресса, президент США Вудро Вильсон предложил Четырнадцать пунктов - программу мирной перестройки послевоенного мира, которая должна была способствовать окончанию Первой мировой войны;

1919 - В с. Ясиня нынешней Закарпатской Гуцульщины коляда местных гуцулов "завершилась" разоружением венгерской осады и установлением украинской Гуцульской Республики;

1957 - Бобби Фишер стал чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет

1959 - Французский генерал Шарль де Голль стал первым Президентом Пятой республики;

1961 - Французы на референдуме проголосовали за предоставление Алжиру независимости;

1978 - Разгоном большой антиправительственной демонстрации в Куме началась Исламская революция в Иране;

2004 - В Саутгемптоне состоялась церемония "крещения" морского суперлайнера "Queen Mary 2", крупнейшего в то время в мире.

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