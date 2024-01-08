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  1. У світі

Джо Байден не планує звільняти міністра оборони Ллойда Остіна, який не повідомив про свою госпіталізацію

18:51, 8 січня 2024
У Білому домі заявили, що Байден не розглядає звільнення Остіна.
Джо Байден не планує звільняти міністра оборони Ллойда Остіна, який не повідомив про свою госпіталізацію
Джерело фото: AP Photo/Alex Brandon
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Президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення міністра оборони Ллойда Остіна після того, як він не повідомив про свою госпіталізацію.

Про це у понеділок, 8 січня, журналістам сказав представник Білого дому, пише «The Hill».

«Немає... ніяких планів щодо чогось іншого, окрім того, щоб міністр Остін залишився на посаді та продовжував лідерство, яке… він демонстрував», — сказав журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Запевнення адміністрації Байдена щодо Остіна з’явились після того, як експрезидент Дональд Трамп закликав звільнити очільника Пентагону через, як він сказав, «неналежну професійну поведінку й невиконання обов'язків».

Як раніше стало відомо, Ллойд Остін був госпіталізований через ускладнення після попередньої операції.

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