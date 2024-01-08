Джо Байден не планує звільняти міністра оборони Ллойда Остіна, який не повідомив про свою госпіталізацію

У Білому домі заявили, що Байден не розглядає звільнення Остіна.

Джерело фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення міністра оборони Ллойда Остіна після того, як він не повідомив про свою госпіталізацію.

Про це у понеділок, 8 січня, журналістам сказав представник Білого дому, пише «The Hill».

«Немає... ніяких планів щодо чогось іншого, окрім того, щоб міністр Остін залишився на посаді та продовжував лідерство, яке… він демонстрував», — сказав журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Запевнення адміністрації Байдена щодо Остіна з’явились після того, як експрезидент Дональд Трамп закликав звільнити очільника Пентагону через, як він сказав, «неналежну професійну поведінку й невиконання обов'язків».

Як раніше стало відомо, Ллойд Остін був госпіталізований через ускладнення після попередньої операції.

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