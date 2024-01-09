ВККС очікувало, що документи на конкурс в апеляційні суди подадуть від 3 до 5 тисяч кандидатів

В реальності документи для участі у конкурсі на 550 посад суддів апеляційних судів подали 2074 кандидати.

Джерело фото: ВККС

Прогноз Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо кількості кандидатів для участі у конкурсі на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів виявився дещо помилковим.

Як повідомив ще 6 грудня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики заступник голови ВККС Руслан Сидорович, Комісія на той час розраховувала, що документи на конкурс подадуть від 3 до 5 тисяч кандидатів.

Втім, як виявилося вже у січні 2024 року, документи на участь у конкурсі 15-31 грудня подали 2074 кандидати.

Відтак, прогноз Комісії виявився занадто оптимістичним.

Крім того, як повідомляла «Судово-юридична газета», певна кількість кандидатів, які у грудні все ж подали документи, навряд чи відповідає необхідним кваліфікаційним вимогам. Таким чином, реальна кількість учасників конкурсу може становити навіть менше 2 тис.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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