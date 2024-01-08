КАС ВС обрав у склад Великої Палати Верховного Суду суддю Олега Кривенду

Суддя не здійснював правосуддя з 2017 року, а також заперечував легітимність існування Верховного Суду.

Джерело фото: Верховний Суд

Збори суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 8 січня 2024 року заповнили наявну вакансію КАС ВС у складі Великої Палати Верховного Суду.

Згідно з рішенням зборів суддів, у склад Великої Палати строком на три роки обрано суддю Олега Кривенду, який лише нещодавно був зарахований у склад Верховного Суду.

На цій посаді Олег Кривенда замінить суддю КАС ВС Олександра Прокопенко, який був суддею ВП ВС максимально можливі шість років поспіль.

Друге місце під час голосування посіла суддя КАС ВС Тетяна Стрілець.

Зазначимо, що Олег Кривенда ще зовсім недавно перебував у штаті Верховного Суду України, а у штат КАС ВС він був зарахований лише після того, як 27 грудня набрав чинності закон № 3481-IX від 21 листопада 2023 року.

Згідно з зазначеним законом, п’ять суддів Верховного Суду України, який не здійснював процесуальну діяльність з 2017 року, отримали право на зарахування у штат «нового» Верховного Суду.

Також, слід відзначити, що Олег Кривенда, як і більшість інших суддів Верховного Суду України, заперечував легітимність створення у 2017 році «нового» Верховного Суду.

Наприклад, під час обговорення на Комітеті Верховної Ради з питань правової політики президентського законопроекту № 3711 (щодо змін у Закон «Про судоустрій і статус суддів») 15 липня 2020 року Олег Кривенда зазначив наступне:

«Зараз в законопроекті йде обговорення про приєднання Верховного Суду України до Верховного Суду. Не можна цього робити! Зверніть увагу, що з 1994 року зареєстрований Верховний Суд України як юридична особа. У 2017 році реєструється ще одна юридична особа – Верховний Суд. Без жодної на те підстави. В Конституції про це нічого не має, указу Президента не було, закону про це не було. Є тільки згадка в Перехідних положеннях. Ну не може найвища судова інстанція існувати при такому сумнівному правовому підґрунті! Просимо звернути увагу, що жодних правових підстав для реєстрації Верховного Суду не було», - розповів тоді народним депутатам Олег Кривенда.

Разом з тим, Олег Кривенда у 2016-2017 роках брав участь у конкурсі на посаду судді «нового» Верховного Суду, однак для того, щоб отримати посаду судді КАС ВС йому не вистачило балів у фінальному рейтингу.

Джерело фото: Верховний Суд

Автор: В’ячеслав Хрипун

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