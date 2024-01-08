Хакери злили в мережу дані клієнтів російського «Альфа-Банку»

В опублікованій базі даних міститься персональна інформація 38 мільйонів унікальних фізичних та юридичних осіб.

Зображення: freepik.com

Хакерське угруповання виклало у відкритий доступ клієнтську базу російського «Альфа-Банку». Це персональні дані мільйонів клієнтів банку.

Про це хакерське угруповання повідомило на своєму сайті.

Зазначається, що в опублікованій базі даних міститься інформація про ПІБ, дати народження, номери телефонів, карт та рахунків 38 мільйонів унікальних фізичних та юридичних осіб.

Пресслужба банку факт злому спростовує. У коментарі, який вона дала російській пропагандистській агенції, інформацію назвали фейком.

У ЗМІ пишуть, що хакери звернули увагу на те, що спочатку у пресслужбі назвали дані, викладені в мережу «скомпільованими з кількох випадкових номерів». Але пізніше повідомлення змінили на звинувачення у неправдивій інформації.

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