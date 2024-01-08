В Киеве снова рекомендуют носить маски в местах скопления людей

Власти рекомендовали носить маски в местах скопления людей для уменьшения риска заражения COVID-19.

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Киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

Об этом сообщили в КГГА и отметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19.

«Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты», – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Как мы писали, по информации Минздрава, в течение недели (с 24 по 31 декабря) медики обнаружили 6 746 случаев COVID-19, 1 562 человек госпитализировали в больницы. Коронавирус унес жизни 39 украинцев, среди которых — двое детей в возрасте до 14 лет.

Генеральный директор ВОЗ рекомендует продолжить использовать маски и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

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