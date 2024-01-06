Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полицейским за бездействие в сфере борьбы с наркотиками грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества

Депутаты предлагают наказывать правоохранителей, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, 15 годами лишения свободы.

Был внесен в систему «Шлях» как водитель, но нервничал и не смог объяснить содержимое груза, - суд рассмотрел дело об отказе в пересечении границы

Решение о том, подтвердило ли лицо цель поездки оценивается исключительно должностным лицом Государственной пограничной службы, - позиция суда.

Хозяйственным судам расширены полномочия, — будут рассматривать ходатайства АМКУ на проведение обысков и изъятие документов у бизнеса

Вступил в силу закон, вводящий судебный контроль «квазиследственных» полномочий АМКУ по проведению проверки субъектов хозяйствования, доступа к помещениям, другим владениям, местам хранения информации и совершению отдельных процессуальных действий в виде проведения осмотра, опломбирования, наложения ареста на имущество, изъятия имущества.

За фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства.

Суд не может требовать от истца прохождения разрешительной процедуры на перепланировку объекта недвижимости до принятия решения о разделе спорного недвижимого имущества, - Объединенная палата КГС

Принятие решения суда о разделе недвижимого имущества в натуре между совладельцами не требует предварительного представления суду документов на строительные работы, даже если раздел будет требовать перепланировки, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

В течение недели от коронавируса умерло 39 украинцев, среди которых — двое детей

20:54, 6 января 2024
В Минздраве отмечают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок.
В течение недели от коронавируса умерло 39 украинцев, среди которых — двое детей
Источник фото: Martin Sanchez / Unsplash
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Эпидсезон в Украине начался в октябре. За это время острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 переболели почти два миллиона украинцев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В течение недели (с 24 по 31 декабря) по информации Минздрава ситуация с заболеваемостью была такова:

  • Всего в стране зарегистрировали 130 359 случаев ОРВИ, из них 69 839 – среди детей младше 17 лет. В больницы попали 4 595 человек, из них 2 417 — дети.
  • В 9 регионах Украины циркулируют вирусы гриппа А и В. От осложнений гриппа в Ивано-Франковской области умерли три человека.
  • Медики обнаружили 6 746 случаев COVID-19, 1 562 человек госпитализировали в больницы. Коронавирус унес жизни 39 украинцев, среди которых — двое детей в возрасте до 14 лет.

В Минздраве отмечают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок: две дозы первичной вакцинации и через 5 месяцев – первая бустерная прививка. Все последующие после третьей прививки называют дополнительным бустером. Потребность в дополнительной бустерной прививке определяет врач.

В 2024 году прививки против COVID-19 остаются бесплатными для каждого украинца.

Как мы писали, генеральный директор ВОЗ рекомендует продолжить использовать маски и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду