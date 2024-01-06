В течение недели от коронавируса умерло 39 украинцев, среди которых — двое детей

В Минздраве отмечают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок.

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Эпидсезон в Украине начался в октябре. За это время острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 переболели почти два миллиона украинцев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В течение недели (с 24 по 31 декабря) по информации Минздрава ситуация с заболеваемостью была такова:

Всего в стране зарегистрировали 130 359 случаев ОРВИ, из них 69 839 – среди детей младше 17 лет. В больницы попали 4 595 человек, из них 2 417 — дети.

В 9 регионах Украины циркулируют вирусы гриппа А и В. От осложнений гриппа в Ивано-Франковской области умерли три человека.

Медики обнаружили 6 746 случаев COVID-19, 1 562 человек госпитализировали в больницы. Коронавирус унес жизни 39 украинцев, среди которых — двое детей в возрасте до 14 лет.

В Минздраве отмечают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок: две дозы первичной вакцинации и через 5 месяцев – первая бустерная прививка. Все последующие после третьей прививки называют дополнительным бустером. Потребность в дополнительной бустерной прививке определяет врач.

В 2024 году прививки против COVID-19 остаются бесплатными для каждого украинца.

Как мы писали, генеральный директор ВОЗ рекомендует продолжить использовать маски и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

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