Продавали через интернет табачные изделия: в Одесской области разоблачили группу лиц

В Одесской области Бюро экономической безопасности изъяло табачных изделий на 4 млн грн.

Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что разоблачило группу лиц, которые через интернет распространяли табачные изделия без марок акцизного налога по всем регионам Украины, в том числе в г. Одесса. Об этом говорится в пресс-службе БЭБ.

Сотрудники Бюро провели 11 обысков на территории Одесской области и изъяли более 52 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога, табак, электронные сигареты без марок акцизного налога, жидкость с характерным запахом спирта, табак для кальяна без марок акцизного налога.

Примерная стоимость изъятого составляет 4 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия для установления полного круга лиц причастных к преступлению.

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