Продавали через інтернет тютюнові вироби: на Одещині викрили групу осіб

На Одещині Бюро економічної безпеки вилучило тютюнових виробів на 4 млн грн.

Бюро економічної безпеки України повідомило, що викрило групу осіб, які за допомогою мережі Інтернет розповсюджували тютюнові вироби без марок акцизного податку по всім регіонам України, у тому числі у м. Одеса. Про це йдеться у пресслужбі БЕБ.

Співробітники Бюро провели 11 обшуків на території Одеської області та вилучили понад 52 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, тютюн, електронні сигарети без марок акцизного податку, рідину з характерним запахом спирту, тютюн для кальяну без марок акцизного податку тощо.

Орієнтовна вартість вилученого складає 4 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб причетних до злочину.

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